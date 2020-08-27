"Секс начинается задолго до постели": Дибров просветил Кудрявцеву на шоу

Дмитрий Дибров стал очередным звездным гостем на передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". 60-летний шоумен рассказал о жизни с молодой женой Полиной и о том, как чувствует себя после выписки из больницы.

Более десяти лет Дмитрий Дибров счастлив в браке со своей четвертой женой Полиной Наградовой. Разница в возрасте, которая составляет три десятка лет, нисколько не смущает пару. Дмитрий Дибров открыто говорит на самые интимные темы, касающиеся их пары. "В постели все только заканчивается. Начинается секс задолго до постели", – выдал 60-летний телеведущий, чем несколько смутил свою коллегу Леру Кудрявцеву.

Впрочем, Дмитрий Дибров держит в поле зрения и других дам. "Конечно, обращаю внимание! Я же не импотент!" – заявил шоумен. Однако именно свою жену Полину он считает самой красивой. "Думаю, любой муж считает, что женат на самой-самой, но у меня есть документальное подтверждение", – компетентно заявил Дмитрий Дибров. По всей видимости, он имел в виду тот факт, что Полина Наградова – победительница нескольких конкурсов красоты.

У Дибровых трое сыновей. "На самом деле трудно было первые 30 лет, когда дети рождались по залету. А потом решил: что мог – сделал, надо бы ребятишек. Все появились по желанию – в нужное время и в нужном месте. Растут в особняке, учатся в крутой школе", – философски заметил телеведущий.

Зашла речь и о здоровье 60-летнего шоумена. Напомним, 17 февраля Дмитрий Дибров был доставлен в столичную больницу имени Боткина. Телеведущий упал в обморок в кинотеатре "Октябрь". По некоторым данным, врачи диагностировали у шоумена микроинсульт.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой Дмитрий Дибров предпочел не распространяться о своем состоянии, но признался, что стал тщательнее следить за здоровьем. "Кондратий меня хватил. Вот если я раньше поднимал тост с рюмкой, в которой был алкоголь, то теперь эта рюмка наполнена пилюлями", – сообщил телеведущий.