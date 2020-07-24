52-летняя Стриженова показала стройную фигуру после диеты

Глядя на Екатерину Стриженову, сложно представить, что у нее есть двое детей и даже внуки. У нее отличная фигура и гладкая кожа. Телеведущая не раз признавалась, что следит за весом. Например, в прошлом году ей удалось похудеть на 12 килограммов. Правда, в этом актрисе помогал специалист.
Ведущая Первого канала начала с кетогенной диеты. Екатерина фотографировала каждое блюдо, которое собиралась съесть, и отправляла снимок эксперту. Позже диета стала щадящей – интервальной. После ужина должно пройти 16 часов, прежде чем начнется завтрак. В этот промежуток времени прием пищи запрещен.
Сейчас актриса не соблюдает диету, поскольку комфортно ощущает себя. Правда, теперь задача стала сложнее – необходимо сохранить результат. И, похоже, Екатерина справляется. Недавно телеведущая опубликовала снимок, на котором можно разглядеть ее фигуру. Стриженова запечатлена на работе, во время съемок передачи "Время покажет".
Стоит отметить, что Екатерина Стриженова также занимается физкультурой. Необходимые тренажеры находятся прямо в телецентре "Останкино". Актриса признается, что иногда пропускает тренировки из-за большого объема работы.
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