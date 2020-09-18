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Состояние певицы Эдиты Пьехи сильно ухудшилось

Состояние певицы Эдиты Пьехи сильно ухудшилось

Эдита Пьеха. Фото: Valeriy Matusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники и журналисты бьют тревогу. Говорят, Эдита Пьеха настолько плоха, что перестала выходить из дома, она не встает с кровати и не отвечает на звонки.
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31 июля Эдита Пьеха справила день рождения. Легендарной артистке, одной из самых интеллигентных и стильных певицы на отечественной эстраде исполнилось 83 года. Однако никаких особых торжеств по этому поводу не проводилось. И дело не только в пандемии коронавируса, которая поставила крест на всех массовых мероприятиях.

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Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

По некоторым данным, даже если бы не было карантина, именинница вряд ли смогла бы выйти на сцену. Якобы состояние артистки сильно ухудшилось, она даже перестала выходить из дома. А еще будто бы не отвечает на телефонные звонки.

Вначале артистка перестала брать трубку, за нее это делали помощники. Однако подзывать к телефону Эдиту Пьеху они даже не пытались, озвучивая разные причины, почему она не может подойти. А потом, говорят, близкие – дочь Илона Броневицкая, внуки Стас и Эрика – и вовсе решили отключить у нее телефон.

"Эдита совсем плоха стала. Она уже не та, какой была еще год назад. К сожалению, возраст взял свое. Я слышал, что она почти не встает с кровати, не может отвечать на телефонные звонки", – сообщил человек из окружения артистки.

Журналисты связались с Илоной Броневицкой, чтобы узнать, почему Эдита Пьеха перестала отвечать на звонки. "Нормально у нее все, а зачем до нее дозваниваться? Она просто... ну не отвечает сейчас. Не хочет... Я у нее была вчера. Чувствует себя неплохо. Но контактировать ни с кем посторонним не желает", – объяснила единственная дочь певицы.

Отметим, что здоровье стало подводить Эдиту Пьеху еще несколько лет назад. Тогда она сломала ногу, и хоть перелом сросся обратно, вернуться к прежнему образу жизни артистка не смогла. Ей стало тяжело передвигаться. К этой проблеме добавились мучительные боли в спине. Артистке даже приходилось выступать, сидя на стуле на сцене.

Автор: 18 сентября 2020, 10:25 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Эдита Пьеха

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