"Все выдающиеся!": Стас Пьеха выставил 82-летнюю бабушку

Имя Стаса Пьеха у всех на слуху – его знают и как участника четвертого сезона "Фабрики звезд", и как первого внука легендарной Эдиты Пьехи. Правда, с бабушкой он видится редко...

Вся семья Стаса Пьехи исключительно талантлива. Бабушка – легендарная советская певица Эдита Пьеха. Дед – ныне покойный основатель и руководитель первого в СССР вокально-инструментального ВИА "Дружба" Александр Броневицкий. Мама – артистка Илона Броневицкая.

И только сестра Эрика хотя и пошла по творческому пути, но далека от музыки – она окончила МАРХИ, стала дизайнером интерьеров и архитектором. Сегодня сестре 39-летнего Стаса Пьехи исполнилось 34 года. Фотографию любимой сестрички и 82-летней бабушки артист выставил у себя на странице в социальной сети "Инстаграм".

"Дамы в нашей семье – все очень выдающиеся и видные! – уверяет Стас. – Им даны сила, стать и таланты! Сегодня мы чествуем самую юную – сестру мою победоносную, светлейшую разумом, яснейшую ликом и любимую нашу (мою) маленькую Рэ! Возлюби себя, заботься о себя, радуй себя как никогда ранее, ты уже большая девочка и имеешь такое право!"

Напомним, что Эрика – единоутробная сестра Стаса. Отцы у них разные. У Стаса – Пятрас Герулис, литовский джазовый музыкант, театральный режиссер. У Эрики – Юрий Быстров, музыкант, пианист, композитор, который работал музыкальным руководителем театра "Буфф". И у Стаса, и у Эрики уже есть собственные дети.