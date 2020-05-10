"Дохлятина": Эдита Пьеха сделала признание после болезни

Знаменитость родилась на севере Франции в 1937 году. А через два года началась Вторая мировая война. Шахтерский город, где жила Эдита Пьеха с семьей, находился под регулярным обстрелом. "Я помню все: бомбежки, бомбоубежища, куда нас загоняли", – поделилась певица.
На всю жизнь она запомнила напарника ее отчима, русского военнопленного, который работал на местной шахте. Мужчине нечего было есть, и семья Эдиты Пьехи делилась с ним едой. Певица добавила в интервью Teleprogramma.pro, что в эти страшные годы она часто болела.
"Я же военная дохлятина. Я всю войну кашляла, страдала бронхитом", – рассказала Эдита Пьеха. Известие об окончании войны стало радостью для всех. Вместе с одноклассниками она ходила по улицам и пела песни. За душевным подъемом последовал и внутренний: она перестала болеть.
Напомним, 22 апреля стало известно об ухудшении самочувствия 82-летней артистки. У нее поднялась высокая температура, и начался сильный кашель. Однако от госпитализации Эдита Пьеха отказалась. Через две недели представители звезды сообщили о ее выздоровлении.
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