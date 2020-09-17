"Семь минут всего лишь": Первый канал втянули в грязный скандал с изнасилованием

Грязное белье начал ворошить один из пользователей "Твиттер". Он напомнил об участии шоумена в программе Первого канала.
В выпуске передачи, которую в то время вел Андрей Малахов, обсуждали изнасилование 21-летней Альбины. Утверждалось, что насильником был личный шофер продюсера группы "На-На" Бари Алибасова. Жертва сидела в маске, чтобы скрыть лицо.
Денис Косяков, которого представили как актера. принимал участие в дискуссии. Когда он получил микрофон, то спросил, сколько длился половой акт, а когда узнал, то решил пошутить над насильником и Альбиной.
"Не переживайте так. Человек за семь минут всего лишь, во-первых. А во-вторых, он не смог доставить удовольствие девушке. Он уже опозорен на всю страну!" – заявил комик.
После этих слов жертва изнасилования разрыдалась в студии Первого канала. В комментариях в соцсети многие поклонники Косякова отметили, что ранее не знали об этом эфире. Они пришли в шок от увиденного.
В свою очередь шоумен поспешил отреагировать на нападки в свой адрес. Артист признался, что те слова на Первом канале – это самое постыдное, что он делал в жизни. Денис Косяков нецензурно выругался на себя и ту шутку. При этом он добавил, что это навсегда останется с ним, к сожалению.
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