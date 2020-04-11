Первый канал вернул в эфир сжульничавшую звезду "Что? Где? Когда?"

Осенью 2019-го магистра уже вернули в клуб, правда, без права на участие до конца сезона. Весной стартовал новый этап, и теперь знаток может вернуться в свою команду. В грядущее воскресенье Александр Друзь сыграет первую игру после отстранения.
Напомним, скандал произошел в прошлом году. Илья Бер, ответственный за подбор вопросов в телевикторине "Кто хочет стать миллионером?", обвинил Александра Друзя том, что тот решил купить ответы на вопросы шоу. Якобы магистр предлагал после победы разделить выигрыш с редактором программы.
Однако знаток не согласился с обвинениями. Он отметил, что предложение о сделке поступило именно ему. В итоге разразился скандал, после которого Друзю запретили участвовать в "Что? Где? Когда?".
Спустя несколько месяцев магистр извинился перед всеми, кого могла задеть эта ситуация. Илья Бер счел, что старожил интеллектуальной программы лукавит. Редактора возмутило, что формально знаток так и не признал вину.
Впрочем, спустя год скандал утих. Александру Друзю разрешили вернуться за стол и сыграть против телезрителей.
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