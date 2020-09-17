Молодой любовнице мужа Наташи Королевой стало плохо после внезапного известия

Шумиха вокруг личной жизни Наташи Королевой и Сергея Глушко набирает обороты. В популярном шоу на Первом канале снялась актриса и модель Анастасия Шульженко, назвавшая себя любовницей стриптизера.

Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, в топе новостей с тех пор, как стало известно о краже в их доме. Якобы пока певица отсутствовала, из ее дома пропали драгоценности и внушительная сумма денег. Под подозрение попали две женщины, которые приходили в гости к Сергею Глушко.

Немедленно поползли слухи о неверности стриптизера. Неожиданно сделала заявление некая модель, актриса Анастасия Шульженко. Она пожаловалась, что обратившаяся в полицию по факту кражи Наташа Королева таким образом пытается свести с ней счеты, потому что узнала о том, что муж ей с ней изменил. Анастасия опровергла свою причастность к исчезновению ценностей из дома певицы.

А тут еще и сам Сергей Глушко признался, что у него действительно был интим с Анастасией (и, вероятно, со второй дамой). Стриптизер пожаловался, что его чем-то опоили, сняли, чтобы потом компрометирующие кадры распространить. Самое интересное, что потом артист свое обращение к публике вскоре удалил.

Но кадры действительно показали общественности. Это случилось в новом выпуске скандально известного шоу "На самом деле". Там же появилась и Анастасия Шульженко, заявившая, что ждет ребенка от Тарзана. Она объяснила, что решилась все рассказать только из-за своего интересного положения.

"Он всегда был моим кумиром. Познакомились мы на его шоу, после чего поехали к Сергею в гости. Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и все случилось. Мы виделись, когда у Сережи было свободное время. Я никогда ни на что не претендовала, просто хотела быть рядом", – подчеркнула Шульженко.

По ее словам, их отношения с Сергеем Глушко длились полтора года. До середины августа, когда Анастасия поняла, что больше не хочет быть любовницей. Эксперты в студии попросили ее еще раз сделать тест на беременность. Та согласилась. Он оказался отрицательным. Когда женщина об этом узнала, она в полном смятении чувств упала в обморок.

"Если бы я знала, что не беременна, я бы никогда не стала рассказывать об отношениях с Сергеем. Получается, я оклеветала человека, и это просто ужасно. Я не понимаю, как такое возможно", – со слезами объяснила любовница мужа Наташи Королевой.