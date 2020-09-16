Народ в ужасе после признания Тарзана в измене: Дождалась позора!

Накануне Тарзан записал видеообращение, в котором признался, что действительно изменил жене. Однако уже спустя несколько часов стриптизер удалил ролик из своего инстаграм-аккаунта.

Интернет, конечно, помнит все. Кадры, на которых артист говорит о предательстве, уже облетели все новостные ресурсы. Тарзан уверяет, что девушки его чем-то напоили и воспользовались беспомощностью. По словам мужчины, отвечать за содеянное он будет только перед Богом и женой.

Наташа Королева от комментариев пока воздерживается. Неясно, простит ли она неверного мужа или все-таки выгонит из дома. Под последним постом артистки в "Инстаграм" появилось множество сочувственных комментариев.

В основном пишут женщины. Они отмечают, что понимают боль певицы, и желают ей скорее во всем разобраться. Девушки надеются, что Наташа Королева разведется с неверным Тарзаном.

"Наташа Вам изменил Тарзан?! Любовь все вытерпит? Ну да, Бородиной изменил та простила, Самойловой та тоже, а Вы? А вы будете терпеть? А может вы тоже измените и пусть так же тогда терпит вас? Только наврят ли (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наташа, не смей унижаться как женщина, решай сейчас это как-то все пока молодая, ибо достойна лучшего! Надо было тебе это еще лет 5 назад начинать решать, но ты ж никому не верила. Дождалась позора, он опозорил тебя, пусть заплатит за это! Наташа, девочки с тобой, милая", "Надеюсь, ты разведешься. Это не было просто "ляди приехали", как я думала. Ее весь инстаграм отлайкан им. Как он мог? Ну ее мое! У них че, прям роман что ли? Таа это все меняет !" – пишут неравнодушные.