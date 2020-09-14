Раздевшаяся в турецкой бане Климова встала на голову

Свежие снимки звезда опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Екатерина Климова в белом купальнике продемонстрировала навыки йоги. В частности, на одном из фото она стоит на голове.
Актриса выбрала для фотосессии хаммам. Эффектная поза знаменитости не оставила фолловеров равнодушными. Они засыпали ее массой лестных комментариев. "Вы прямо как заправский йог. Сразу видно – серьезная подготовка", "Очень красивый образ", –высказались подписчики. Они отметили, что стройная спортивная фигура – редкость для многодетной матери.
Отметим, ранее пользователи соцсети разнесли Екатерину Климову за слитный купальник телесного цвета. Они посчитали, что он ей велик, да и вообще больше бы подошел бабушке, недели молодой женщине.
Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Дочь Елизавета родилась в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым. Сыновья Корней и Матвей от второго супруга – актера Игоря Петренко. Отцом младшей дочери Екатерины стал артист Гела Месхи, с которым она развелась в прошлом году.
Как писали "Дни.ру", ранее актриса призналась, что вновь влюблена, однако личность избранника раскрывать пока не собирается. Судя по всему, звезда не хочет сглазить свое счастье, привлекая к персоне избранника публичное внимание.
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