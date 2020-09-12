Гарик Харламов шокировал новостями о состоянии своего здоровья

Еще 6 сентября появились первые слухи о том, что Гарик Харламов слег с подозрением на коронавирус. Тогда поговаривали, что съемки шоу "Comedy Club" были отменены из-за плохого самочувствия артиста.
Однако представители Гарика Харламова моментально выступили с заявлением и опровергли домысли СМИ. Помощники сообщили, что комику действительно нездоровится. Но тест на коронавирус оказался отрицательным.
Накануне Гарик Харламов не стал скрывать свое настроение и намекнул в личном блоге "Инстаграм", что все же подхватил заморскую заразу.
Артист опубликовал отрывок из одного выступления, на котором резиденты "Comedy Club" интересуются состоянием друг друга. В сценке Харламов кашляет, а Батрудинов расспрашивает своего коллегу, не коронавирусом ли он болен.
Сам ролик не вызвал бы бурных обсуждений, если бы Гарик не оставил загадочную подпись под ним.
"Вот так шутишь, шутишь", – неоднозначно подметил юморист.
Теперь многочисленная аудитория Харламова обеспокоена здоровьем комика. Гарик все еще не выходит на связь и не дает подробных комментариев.
Напомним, большинство звезд российского шоу-бизнеса уже переболело коронавирусом. Филипп Киркоров перенес заразу в легкой форме, а вот Диме Билану пришлось несколько недель полежать в больничном отделении.
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