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Гарик Харламов шокировал новостями о состоянии своего здоровья

Гарик Харламов шокировал новостями о состоянии своего здоровья

Гарик Харламов. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее помощники Гарика Харламова опровергали информацию, связанную с тяжелым недугом артиста. Сейчас же юморист самостоятельно подогревает споры и обсуждения неоднозначными заявлениями в социальных сетях.
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Еще 6 сентября появились первые слухи о том, что Гарик Харламов слег с подозрением на коронавирус. Тогда поговаривали, что съемки шоу "Comedy Club" были отменены из-за плохого самочувствия артиста.

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Однако представители Гарика Харламова моментально выступили с заявлением и опровергли домысли СМИ. Помощники сообщили, что комику действительно нездоровится. Но тест на коронавирус оказался отрицательным.

Накануне Гарик Харламов не стал скрывать свое настроение и намекнул в личном блоге "Инстаграм", что все же подхватил заморскую заразу.

Артист опубликовал отрывок из одного выступления, на котором резиденты "Comedy Club" интересуются состоянием друг друга. В сценке Харламов кашляет, а Батрудинов расспрашивает своего коллегу, не коронавирусом ли он болен.

Сам ролик не вызвал бы бурных обсуждений, если бы Гарик не оставил загадочную подпись под ним.

"Вот так шутишь, шутишь", – неоднозначно подметил юморист.

Теперь многочисленная аудитория Харламова обеспокоена здоровьем комика. Гарик все еще не выходит на связь и не дает подробных комментариев.

Напомним, большинство звезд российского шоу-бизнеса уже переболело коронавирусом. Филипп Киркоров перенес заразу в легкой форме, а вот Диме Билану пришлось несколько недель полежать в больничном отделении.

Автор: 12 сентября 2020, 11:27 Источник: Инстаграм Гарика Харламова ✓ Надежный источник
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