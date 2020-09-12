"И это мама 4 детей": Екатерина Климова развела ноги в Турции

Теледива разместила в инстаграм-канале снимки с курортного отдыха, сейчас она отдыхает в Турции. Екатерина Климова облачилась в эффектный наряд, чтобы порадовать поклонников. Для фото актриса надела короткий белый комбинезон и тряпичную шляпу, дополнив образ сумкой с цветочным принтом и белоснежными кроссовками. Легкий образ звезде пришелся к лицу, он выгодно подчеркнул загар артистки.
На одной из фотографий, которыми поделилась Екатерина, артистка приняла позу ласточки: развела ноги, перенеся вес на одну ступню. Стройная фигура 42-летней теледивы органично вписалась в кадр, а ее гибкость вызвала массу восхищения среди фанатов.
Подписчики инстаграм-канала Екатерины Климовой были восхищены имиджем кинозвезды. Они сделали комплименты не только внешним данным артистки, но и стильным деталям ее наряда. Многие отметили привлекательность головного убора актрисы. "Катя, Вы красавица!", "У вас хороший вкус, особенно гардероб", " И это мама 4 детей, БРАВО, ОБОЖАЮ", " А красоточка, выполняющая ласточку, великолепна!", "Грациозна!", – выразились пользователи Сети.
Напомним, что россияне раскритиковали снимки теледивы в слитном купальнике телесного цвета. Хейтеры редко уделяют внимание стилю Екатерины Климовой.
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