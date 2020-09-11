Охлобыстин и Асмус довели звезду шоу "Дом-2" до истерики

Нелли Ермолаева положила глаз на главный приз шоу – килограмм чистого золота. Стоимость слитка, по некоторым данным составляет 2,5 миллиона рублей. Ради денег бывшая жительница телестройки согласилась пройти ряд испытаний.
Нелли и другим претендентам на главный приз предстояло пережить нападение больших злобных пчел, полетать на огромной кукурузе и умудриться не утонуть в болоте. За выполнением заданий внимательно следили ведущие проекта "Золото Геленджика" Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.
Ермолаевой пришлось тяжело не только физически. Звезда "Дома-2" испытала большой стресс, ведь пребывание на шоу могло закончиться из-за малейшей ошибки. Слишком большие деньги поставлены на кон. В ситуации перманентного напряжения взять себя в руки не могли даже крепкие мужчины, а хрупкая красавица Нелли совсем раскисла. У девушки сдали нервы.
Напомним, шоу "Золото Геленджика" стартует на ТНТ 13 сентября в 19:00 по мск. За ценный приз проекта – килограмм чистого золота поборются 85 отважных участников со всех уголков нашей страны.
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