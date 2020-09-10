"Ему там весело": Бледанс о занимающемся сексом с парнями в бане муже

Премьера фильма "История Дэвида Копперфильда" собрала немало знаменитостей. Появилась на ней актриса и телеведущая Эвелина Блэданс. Было время, когда в свет она выходила с мужем, с сыном. Но теперь она в разводе, да и ребенка рядом нет. О причинах звезду расспросил корреспондент "Дни.ру".

"Моему восьмилетнему сыну Семену сделали реакцию Манту, после которой он занемог, – призналась Эвелина. – Сейчас мальчик сидит дома, занимается с педагогом. Я решила не рисковать и не брать его с собой на мероприятие".

Реакция Манту – это метод проявления инфекции туберкулеза у человека и способности иммунитета к сопротивлению. Во внутреннюю поверхность предплечья вводится вещество туберкулин. По прошествии 72 часов на месте укола Манту обычно возникает покраснение (гиперемия), а также образуется уплотнение (папула). Измерение помогает сделать выводы о том, заражен человек или нет. Манту-тест ежегодно проводят детям начиная с годовалого возраста. Как говорят врачи, в возрасте Семена реакция должна угаснуть до отрицательной или "слабосомнительной".

Рассказала Бледанс и про старшего сына – 26-летнего Николая, который уже 8 лет живет в Израиле. "Я не видела его уже больше года, – вздыхает Эвелина. – Но мое материнское сердце спокойно, потому что я воспитала мужчину, способного жить самостоятельно. Это так же как с мужем. Почему у тебя-дуры должно стучать сердце оттого, что он пошел с мужиками в баню? Мол, наверное он там потрахается. Потрахается с парнями или не знаю с кем. Смысл об этом думать? Надо настраивать себя на позитив, что ему там весело, он там помоется, попьет пива с рыбой и придет довольный домой".