Хилькевич забыла о собственной годовщине свадьбы

Анна Хилькевич довольно открыто общается с многочисленной аудиторией. Звезда сериала "Универ" спокойно рассказывает о неловких жизненных ситуациях и делится смешными моментами со своими подписчиками.

На этот раз актриса смогла удивить поклонников, заявив, что совсем забыла о годовщине совместной жизни со своим мужем Артуром Мартиросяном. Прошло пять лет с того момента, как звездная пара поженилась. Отметим, что для Анны это уже второй брак.

Знакомство актрисы и бизнесмена не было запланировано: пара случайно пересеклась на парковке возле центрального парка в Москве. Отношения Анны и Артура зарождались не на самой приятной ноте.

Дело в том, что будущий муж артистки сделал ей замечание из-за того, что Хилькевич пыталась без очереди пробраться в парк. Конечно же, в ответ он услышал одни лишь колкости и недовольные возгласы актрисы.

Тогда Артур и решил сгладить ситуацию, пригласив звезду вместе с ее подругами на чашечку кофе. Как истинный джентльмен, он решил угодить всем дамам сразу. С тех пор Хилькевич и Мартиросян больше не расставались.

Встреча на парковке возле парка Горького действительно стала для молодых людей судьбоносной. Спустя несколько месяцев после свадьбы на свет появилась старшая дочь Арианна. Через пару лет родилась и вторая малышка – Мария.

Семейная жизнь настолько сильно захлестнула актрису, что она и забыла о знаменательной дате. Выяснилось, что 7 августа 2015 года Анна вышла замуж за Артура. Пара вспомнила о годовщине только под вечер, случайно упомянув в разговоре вчерашнее число.