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Хилькевич забыла о собственной годовщине свадьбы

Хилькевич забыла о собственной годовщине свадьбы

Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Хилькевич довольно открыто общается с многочисленной аудиторией. Звезда сериала "Универ" спокойно рассказывает о неловких жизненных ситуациях и делится смешными моментами со своими подписчиками.
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На этот раз актриса смогла удивить поклонников, заявив, что совсем забыла о годовщине совместной жизни со своим мужем Артуром Мартиросяном. Прошло пять лет с того момента, как звездная пара поженилась. Отметим, что для Анны это уже второй брак.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Знакомство актрисы и бизнесмена не было запланировано: пара случайно пересеклась на парковке возле центрального парка в Москве. Отношения Анны и Артура зарождались не на самой приятной ноте.

Дело в том, что будущий муж артистки сделал ей замечание из-за того, что Хилькевич пыталась без очереди пробраться в парк. Конечно же, в ответ он услышал одни лишь колкости и недовольные возгласы актрисы.

Тогда Артур и решил сгладить ситуацию, пригласив звезду вместе с ее подругами на чашечку кофе. Как истинный джентльмен, он решил угодить всем дамам сразу. С тех пор Хилькевич и Мартиросян больше не расставались.

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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Встреча на парковке возле парка Горького действительно стала для молодых людей судьбоносной. Спустя несколько месяцев после свадьбы на свет появилась старшая дочь Арианна. Через пару лет родилась и вторая малышка – Мария.

Семейная жизнь настолько сильно захлестнула актрису, что она и забыла о знаменательной дате. Выяснилось, что 7 августа 2015 года Анна вышла замуж за Артура. Пара вспомнила о годовщине только под вечер, случайно упомянув в разговоре вчерашнее число.

Автор: 8 августа 2020, 12:50 Источник: Инстаграм Анны Хилькевич ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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