"Нам с ним не по пути": Утяшева откровенно о браке с Волей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Гимнастка рассказала детали их частной жизни.

Ляйсан Утяшева прославилась, выступая за сборную России по художественной гимнастике. Однако из-за травм спортсменке пришлось раньше времени завершить карьеру.

О ней долго ничего не было слышно. Лишь несколько лет назад о Ляйсан вспомнили журналисты. Это случилось, когда стало известно о скоропостижной смерти матери гимнастки, а потом о ее свадьбе с известным юмористом Павлом Волей.

С тех пор прошло восемь лет. У пары подрастают сын и дочь. Ляйсан и Павел предпочитают не "светить" лица наследников, считая, что их жизнь должна остаться вне света софитов. Супруги не хотят, чтобы к ребятам было приковано пристальное внимание СМИ.

Однако о детях и муже Ляйсан говорит свободно. "Мы иногда с Павлом работаем вахтовым методом. Когда мамка носится, то папка прям папка. Дети пришли, нужно папке напомнить: содой горлышко, покушать супчик теплый, не в микроволновке, а в кастрюле – по старинке! И Паша обожает это все делать!" – рассказала Утяшева в рамках шоу "День с..." на Premier.

Гимнастка убеждена, что материнство пошло ей на пользу. "Я стала более плавной, без острых углов, хотя, конечно, острячка", – отметила спортсменка.

Помимо спорта и воспитания детей, Ляйсан реализовалась в иных сферах. Она выступает с танцевальной постановкой "Болеро", задействована в проекте "Сила воли", ведет шоу "Танцы" на телевидении, снимается в рекламе.

Разумеется, не обходится без критических отзывов, но Ляйсан к ним относится терпимо. "Я первая пташка, которая вообще начала читать о себе в "Ютуб" – под гимнастическими выступлениями на разных языках. Соперники писали, было обидно. Тогда, в 13, меня колбасило. А сейчас... Не тот плохой, кто мне написал, просто нам с ним не по пути", – заключила Утяшева.