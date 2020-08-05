Расставшегося с женой Харламова заподозрили в желании сменить пол

Ведущий проекта Comedy Club Гарик Харламов появился в неожиданном образе. Поклонники заподозрили, что артист задумался о смене пола после развода с супругой.

В июне этого года юморист Гарик Харламов и его жена объявили о расставании в социальной сети "Инстаграм". Бывшие влюбленные уточнили, что разрыв отношений никак не связан с фильмом "Текст", где Кристина Асмус снялась в откровенной сцене.

С тех пор вокруг развода знаменитостей возникло множество слухов и сплетен. Сначала в Сети появились сообщения, что Гарик Харламов закрутил роман с актрисой Яной Кошкиной. Затем репортеры заметили юмориста в компании длинноногой блондинки.

Ведущему нравится повышенное внимание поклонников и журналистов, он только рад лишний раз возбудить их любопытство. Недавно в своем инстаграм-аккаунте Харламов разместил видеозапись, где запечатлен в образе Дейнерис Таргариен из сериала "Игра престолов".

Кадры вызвали бурные обсуждения в Сети. Одна из пользовательниц поинтересовалась, неужели юморист хочет сменить пол после развода. "Он сначала сменил пол и, как следствие, развод", – ответила ей другая подписчица. "Говорят же вроде, что он гей", – возразила им третья.

Оказалось, что это были шутки. Подписчики перечислили наиболее популярные в СМИ причины расставания супругов. "Я так и знал, я давно подозревал, что Гарик Харламов снимался в этом сериале, а мне не хотели все верить", "Пойдешь вместо Василисы Володиной в "Давай поженимся"?" – продолжили иронизировать комментаторы.