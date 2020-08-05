"Киркоров и Лазарев остались довольны": суррогатная мама за 3 миллиона родит сына и бисексуалу Солнцеву

Современные технологии позволят обзавестись потомством людям в любом возрасте и с любой сексуальной ориентацией. При помощи суррогатного материнства уже стали родителями Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов. В ближайшее время нянчить наследника будет и шоумен Рустам Солнцев.

Рустаму Солнцеву идет 44-й год. Самое время подумать о наследнике. Поможет шоумену стать счастливым отцом модное среди звезд суррогатное материнство.

"Многие мои коллеги именно таким образом обзавелись потомством – Киркоров, Галкин, Лазарев, – рассказал "Дни.ру" Солнцев. – Все они, я знаю, остались довольны. Вот и я обратился к суррогатной матери, чтобы тоже стать папой".

Испытать радость материнства хочет и известная бизнесвумен Александра Рашель. Поскольку она разменяла уже шестой десяток лет, завести ребенка естественным путем не получится. Вот и примкнула она к Солнцеву, соединив и генетический материал для оплодотворения матери-донора, и деньги.

"Александра заплатит за появление ребеночка более двух миллионов рублей, а я – примерно полтора, – пояснил Рустам. – Сегодня мы нашли здоровую и молодую суррогатную маму, оформляем все необходимые документы. Помогает нам в этом хороший юрист".

Рашель недавно стала бабушкой – ее дочь в Израиле родила сына. В связи с этим вспомнились слова героини Ольги Остроумовой из кинофильма Эльдара Рязанова "Гараж": "Чего только не бывает в биологии! Мама с дочкой в школе за одной партой сидели". В этом же случае за одной партой смогут сидеть сын и внук Александры.

"Я думаю, что уже весной будущего год мы станем счастливыми родителями, – радуется Солнцев. – Я уже сделал спермограмму – анализ показал прекрасные качественные и количественные показатели моей семенной жидкости. Нет медицинских противопоказаний и у Александры".

Бисексуальность Рустама Солнцева ни для кого не является тайной, но это обстоятельство ему, как и многим другим российским звездам, не мешает стать папой. Благо что прямой сексуальный контакт для этого не требуется.