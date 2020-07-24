Пикантное фото веселой вдовы Дмитрия Хворостовского стало сенсацией

Вдова Дмитрия Хворостовского отмечает круглую дату. В честь юбилея Флоранс обнародовала пикантное фото.

Сегодня, 24 июля, исполнилось 50 лет вдове Дмитрия Хворостовского. Впрочем, Флоранс сложно дать такой возраст: выглядит дама невероятно молодо и всячески это подчеркивает. Она регулярно выкладывает фотографии, которые делают честь ее внешности.

Не стал исключением и день рождения. Флоранс обнародовала снимок, на котором предстала в коротком белом платье – настолько обтягивающем, что любой желающий смог разглядеть ее соски. Завершили образ распущенные кудрявые волосы и босоножки на высоком каблуке.

Судя по комментариям, подписчики пришли в восторг от пикантного снимка. Они рассыпались в комплиментах и поздравлениях имениннице. Кто-то заявил, что Флоранс до конца своих дней обязана принадлежать Дмитрию Хворостовскому. Кстати, говорят, оперный исполнитель перед смертью советовал супруге жить счастливо и найти достойного спутника.

Судя по всему, Флоранс такого пока не встретила. Вдова публикует снимки покойного мужа и признается ему в любви. Она утверждает: боль от потери еще не утихла.

В браке с Дмитрием Хворостовским Флоранс родила двоих детей: Максиму уже 17 лет, а Нине – 13. Интересно, что вдова поддерживает отношения с отпрысками оперного баритона и артистки кордебалета Светланы Ивановой.

Напомним, что Дмитрий Хворостовский умер от рака головного мозга осенью 2017 года. Артист выступал до тех пор, пока ему позволяли силы.