"Полюбил и поверил. Дурак?!": муж разочаровался в браке после расставания с Гагариной

Слухи о том, что в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова серьезные проблемы, ходили еще в с прошлого года. Особо наблюдательные поклонники заметили, что популярная исполнительница перестала носить обручальное кольцо. А в мае уже открыто заговорили о расставании артистки с мужем. Остается только догадываться, что стало причиной развода. Сами Гагарина и Исхаков предпочитают на эту тему не распространяться.
И все же фотограф позволяет себе внезапно разоткровенничаться. Например, это он подтвердил информацию о расставании с Полиной Гагариной. А также Дмитрий Исхаков сообщил, что даже не смотря на разрыв они с певицей вместе воспитывают двух детей: общую дочь Мию и сына Полины от предыдущего брака Андрея.
Теперь же Исхаков решил высказаться на тему брака. "Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь", – признался фотограф.
Дмитрий Исхаков пустился в рассуждения, на самом ли деле за долголетним браком стоит именно любовь, а не другие причины. "Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те кто держатся, они есть, но их очень немного. И еще большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли", – высказал свои опасения муж Полины Гагариной.
В заключение Дмитрий Исхаков признался, что он любит свою семью и будет всегда ее любить. "Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!" – заявил известный фотограф.
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