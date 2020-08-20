Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной

Дмитрий Исхаков пришел в студию радиопередачи Аллы Довлатовой "Вечернее шоу". Он рассказал о работе. Разумеется, зашла речь и о Полине Гагариной.

Дмитрий Исхаков пришел на разговор с Аллой Довлатовой в Международный день фотографии. "Три аккорда идеального селфи от Дмитрия 📷Снимать чуть сверху, в три четверти и найти удачный свет", – сообщила популярная теле– и радиоведущая. Дмитрий Исхаков считается одним из самых известных и успешных фотографов в стране. Его клиентами являются многие представители отечественного шоу-бизнеса и кинематографа.

Впрочем, злые языки утверждают, что успех к Дмитрию Исхакову пришел благодаря стараниям его жены, популярной певицы Полины Гагариной. Не секрет, что было время, когда артистка разрешала себя снимать только супругу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после расставания у Дмитрия Исхакова осталось много фотографий певицы.

Алла Довлатова поинтересовалась, что он сделал со снимками супруги, с которой расстался, и других своих бывших девушек. "Неумышленно храню фотографии. Они где-то далеко лежат. Сложно выкидывать фотографии", – признался Дмитрий Исхаков.

И все же он признался, что иногда расправляется с некоторыми кадрами. Фотограф считает, что, возможно, это своего рода паранойя. "Чисто с психологической точки зрения нехорошо рвать фотографии. Там же запечатлены люди и образы. Но что делать – иногда приходится", – заключил бывший возлюбленный Полины Гагариной.

Напомним, о проблемах в семье артистки стали поговаривать еще в конце прошлого года. Поводом стало то, что Полина Гагарина, как заметили наблюдательные фанаты, перестала носить обручальное кольцо. А весной стало известно о расставании певицы с мужем. Лишь недавно Дмитрий Исхаков подтвердил эту информацию. Полина Гагарина лишь недавно высказалась о разводе, причем сделала это невнятно и двусмысленно.