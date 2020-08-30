Овсяный отвар вместо еды: врачи всеми силами пытаются спасти Билана

После яркого отдыха на берегу Ялты музыканту был поставлен неутешительный диагноз – пневмония. По словам Димы Билана, теперь в ход идут нестандартные способы лечения. Солист поделился с подписчиками секретами российской медицины.
У певца есть "личный график температуры". Медицинские работники обязаны записывать показания градусника утром, в обед и вечером.
После проверки общего состояния артиста наступает черед овсяных отваров. Подобный напиток помогает организму снизить нагрузку от антибиотиков и повлиять на восстановление.
Рацион певца тоже богат антиоксидантами и витаминами. Дмитрию всегда приносят большую порцию салата из яблок, капусты и калины. Вместо общепринятых ягодно-фруктовых компотов артисту подают отвар шиповника в хрустальном графине.
Меню музыканта больше похоже на диетическое. Легкие колетки на пару и горсть овощей – любимый обед солиста в больнице.
Курс лечения должен продлиться несколько недель. Билан заверил, что не успевает считать дни, так как его пребывание в медицинском учреждении поминутно расписано.
Ежедневно артист ходит на ингаляции и укрепляющие процедуры. В личном блоге "Инстаграм" Дмитрий признался, что уже соскучился по нормальной жизни. Артист мечтает выйти на сцену и порадовать своих слушателей новыми треками.
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