Овсяный отвар вместо еды: врачи всеми силами пытаются спасти Билана

Накануне стало известно, что отдых Димы Билана в Крыму закончился весьма печально. Солист вернулся домой с воспалением легких. Врачи вынуждены бороться за скорейшее выздоровление артиста любыми способами.

После яркого отдыха на берегу Ялты музыканту был поставлен неутешительный диагноз – пневмония. По словам Димы Билана, теперь в ход идут нестандартные способы лечения. Солист поделился с подписчиками секретами российской медицины.

У певца есть "личный график температуры". Медицинские работники обязаны записывать показания градусника утром, в обед и вечером.

После проверки общего состояния артиста наступает черед овсяных отваров. Подобный напиток помогает организму снизить нагрузку от антибиотиков и повлиять на восстановление.

Рацион певца тоже богат антиоксидантами и витаминами. Дмитрию всегда приносят большую порцию салата из яблок, капусты и калины. Вместо общепринятых ягодно-фруктовых компотов артисту подают отвар шиповника в хрустальном графине.

Меню музыканта больше похоже на диетическое. Легкие колетки на пару и горсть овощей – любимый обед солиста в больнице.

Курс лечения должен продлиться несколько недель. Билан заверил, что не успевает считать дни, так как его пребывание в медицинском учреждении поминутно расписано.

Ежедневно артист ходит на ингаляции и укрепляющие процедуры. В личном блоге "Инстаграм" Дмитрий признался, что уже соскучился по нормальной жизни. Артист мечтает выйти на сцену и порадовать своих слушателей новыми треками.