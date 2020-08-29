Открытие театрального сезона под угрозой из-за заболевшего пневмонией Певцова

Когда Дмитрий вернулся в Москву, у него поднялась температура и появился жуткий кашель. Певцов был вынужден обратиться к врачам.
Специалисты провели ряд обследований и выявили, что артист подцепил пневмонию. По прогнозам врачей, Дмитрий вовремя обратился за помощью.
Актер подозревал, что заразился COVID-19 на отдыхе. Но анализы так и не показали наличие вируса, поэтому специалисты поставили Певцову пневмонию.
Теперь Дмитрию предстоит пройти долгое лечение, чтобы зараза не поразила легкие. К сожалению, курс по восстановлению длится несколько недель, поэтому актер не сможет принять участие в открытии театрального сезона.
В афише "Ленкома" спектакль с участием Дмитрия Певцова находится первым. "Капкан" должен был стать неким рассветом после долгого застоя, произошедшего из-за бушующей пандемии коронавируса.
Однако артист не может порадовать многочисленную аудиторию своим присутствуем на премьере спектакля. Руководство театра приняло решение передвинуть даты "Капкана" и представить зрителям другую постановку.
Напомним, Дмитрий Билан тоже пострадал после отдыха в Крыму. Певцу поставили аналогичный диагноз. Уже несколько дней солист борется с пневмонией и наблюдается у лучших специалистов Санкт-Петербурга.
По словам музыканта, его состояние было схоже с симптомами Дмитрия Певцова. Билан подозревал, что привез с моря новую инфекцию, но тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
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