Юлианну Караулову довели до слез в Третьяковке

32-летняя звезда российского шоу-бизнеса часто удивляет своих фанатов нестандартным мышлением и громкими заявлениями. На этот раз Юлианна Караулова призналась, что ей всегда было трудно наладить контакт с женским полом, в то время, как с мужчинами она могла свободно дружить.

Юлианна Караулова публично заявила, что не верит в существование женской дружбы. Певица уверена, что от прекрасного пола не стоит ожидать чего-то хорошего. Юлианна добавила, что на жизненном опыте может сказать, что дружба между двумя девушками – это тяжелая работа, которая не каждой под силу. А вот с мужчинами все намного проще.

Исполнительница хита "Ты не такой" оказалась той эмоциональной дамой, которая не всегда вольна контролировать перепады своего настроения. Юлианна Караулова призналась, что она всегда пытается сдерживать негативные эмоции и не срываться на окружающих. Но раза четыре в жизни во время ссоры певица все же переходила на истеричный крик. А героями этого конфликта, конечно же, становились девушки.

Жизненные ситуации, побудившие Караулову выйти из равновесия, только показали, что молодая певица не всегда спокойно разрешает конфликты. Девушка решила составить в своем личном блоге список интересных фактов, которые бы помогли поклонникам поближе познакомиться с ней.

Так, Юлианна Караулова написала, что ее адски раздражает, если вешалки в шкафу повернуты в разную сторону или что-то висит или стоит криво. Например, если картина висит неровно, певица будет сходить с ума, пока ее не поправит. Даже если это произойдет не у нее дома.

"Если мне что-то очень сильно нравится, я могу расплакаться, не справившись с эмоциями. Один раз я расплакалась в Третьяковке на выставке Левитана. И пару раз на концертах в Доме Музыки", – разоткровенничалась певица в своем Инстаграме.

Напомним, что Юлианна поспешила раскрыть и свой настоящий вес. Исполнительница призналась, что при росте 169 см, она весит 55 килограммов. Девушка заверила, что это все масса ее мышц, а не жира. Все дело в том, что Караулова регулярно занимается спортом и три раза в неделю ходит в тренажерный зал.