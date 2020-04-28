"Мне трудно где-то познакомиться": Воробьев пожаловался на одиночество в США

Певец и звезда сериала "Деффчонки" находится в Лос-Анджелесе. Алексей Воробьев признался, что из-за плотного рабочего графика не может найти вторую половинку.

В прямом эфире с поющей телеведущей Ольгой Бузовой 32-летний артист признался, что самоизоляцию вынужден переживать в одиночестве. Алексей Воробьев хотел бы разделить тяготы карантина с любимым человеком, однако свою судьбу он еще не встретил.

"Мне трудно где-то познакомиться. Я вообще редко из дома выхожу. Все снимаю и монтирую дома. Где же мне знакомиться?" – пожаловался актер.

Отметим, что Алексей Воробьев уже сделал первые успешные шаги в деле покорения Голливуда. Артист получил роль в сериале "Космические войска" для Netflix. Совсем скоро ленту увидят зрители.

Российская знаменитость не скрывает, что бороться за успех на чужбине вдвойне сложно. После переезда в США Алексей Воробьев испытывает постоянный стресс.

"Я же все начинал с нуля... Когда ты выходишь на улицу в Москве, тебя все узнают, а тут – нет", – поделился артист. Алексею приходится заново доказывать себе и всем остальным, что он чего-то да стоит.

В ответ Ольга Бузова заметила, что не смогла бы начать новую жизнь в чужой стране. Теледиве важно, чтобы ее знали и любили.