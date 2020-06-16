Алексей Воробьев вспомнил о первом знакомстве со Стивом Кареллом на съемках "Космических войск"

По словам Воробьева, в первый день съемок на площадку ситкома он приехал в шесть утра. Артист очень нервничал. Ему предстояло много работы: надеть костюм, загримироваться и выучить свой текст.
Первую сцену Алексей Воробьев должен был разделить со Стивом Кареллом, играющим в картине "Космические войска" главную роль. Алексей и Стив столкнулись в декорациях. Российский актер очень робел.
Карелл дружелюбно отнесся к Воробьеву. Голливудская звезда похвалила видеопробы, которые Алексей делал для проекта. "Я даже не ожидал, что он мои пробы смотрел, но он один из продюсеров проекта", – вспомнил российский артист.
Воробьев попросил Карелла о совместном селфи. Стив с удовольствием снялся с молодым артистом.
Напомним, сериал "Космические войска" – это сатира на американских военных. Лента повествует о генерале, которому поручают заранее провальную миссию – создать военную базу на Луне. Коллеги смаются над офицером, однако тот слишком глуп, чтобы понять плачевность ситуации, в которую попал.
В "Космических войсках" Алексей Воробьев сыграл военного из России Юрия Телатовича. Ранее актер говорил, что не характерная для русского человека фамилия у его персонажа появилась не случайно. Авторы сценария теленовеллы подшутили над своим ассистентом, назвав в честь него героя.
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