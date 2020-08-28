Жена решила лишить Алибасова-младшего отцовства: Пусть платит миллион

Бари Алибасов – младший и Виолетта Гришина прожили в браке около двух лет. Супруги решили расстаться, однако накануне суд отказался расторгать союз и перенес заседание на сентябрь.

Причиной конфликта стали алименты, которые предпринимательница требует на содержание общей дочери. Она хочет получать от бывшего мужа миллион в месяц, но тот считает, что 12 тысяч рублей для ребенка будет вполне достаточно.

Естественно, Виолетта Гришина не согласна, поэтому уверена, что в таком случае девочке вообще лучше жить без отца, чем с тем, которого она так обременяет. По ее данным, Бари Алибасов – младший сейчас неплохо зарабатывает, и сумма в миллион рублей будет составлять как раз 25 % его прибыли.

Заседание суда отложили до выяснения действительных доходов сына продюсера группы "На-На". Соответствующий запрос направили в налоговую службу. Виолетта Гришина отмечает, что с мужем они общаются "на шуточках", однако понимает, что у них слишком сложные характеры. Она бы не хотела, чтобы натянутые отношения между родителями сказались на психике дочери.

По словам бизнес-леди, Бари Алибасов – младший с самого начала отношений пытался усложнить ей жизнь. Например, после рождения ребенка оттягивал момент подписания важных документов, изменял и мстил. Виолетта Гришина отметила, что не стала сосредотачиваться на обидах, и в конечном итоге муж начал интересоваться малышкой, но этого все равно не достаточно для счастливого брака.