Жена решила лишить Алибасова-младшего отцовства: Пусть платит миллион

Причиной конфликта стали алименты, которые предпринимательница требует на содержание общей дочери. Она хочет получать от бывшего мужа миллион в месяц, но тот считает, что 12 тысяч рублей для ребенка будет вполне достаточно.
Естественно, Виолетта Гришина не согласна, поэтому уверена, что в таком случае девочке вообще лучше жить без отца, чем с тем, которого она так обременяет. По ее данным, Бари Алибасов – младший сейчас неплохо зарабатывает, и сумма в миллион рублей будет составлять как раз 25 % его прибыли.
Заседание суда отложили до выяснения действительных доходов сына продюсера группы "На-На". Соответствующий запрос направили в налоговую службу. Виолетта Гришина отмечает, что с мужем они общаются "на шуточках", однако понимает, что у них слишком сложные характеры. Она бы не хотела, чтобы натянутые отношения между родителями сказались на психике дочери.
По словам бизнес-леди, Бари Алибасов – младший с самого начала отношений пытался усложнить ей жизнь. Например, после рождения ребенка оттягивал момент подписания важных документов, изменял и мстил. Виолетта Гришина отметила, что не стала сосредотачиваться на обидах, и в конечном итоге муж начал интересоваться малышкой, но этого все равно не достаточно для счастливого брака.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.