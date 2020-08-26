"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

Дочь 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной Ольга открыла тайну брака актрисы с Бари Алибасовым. По словам наследницы артистки, продюсер группы "На-На" – страшный манипулятор.

Шоумен избегает знаменитой супруги. Он уже несколько месяцев не выходит с Федосеевой-Шукшиной на связь. Можно предположить, что это из-за того, что звезда записала на супруга квартиру, а тот тайно переоформил ее на своего помощника.

Недавно продюсер выписался из психиатрической клиники и отправился подавать заявление на развод. Официальной версией принятого решения Бари Алибасов указал "неразрешимые противоречия". Многие поклонники до сих пор не понимают, зачем актриса оформляла брак со скандальным шоуменом.

Ольга объяснила, что Бари Алибасов – "страшный манипулятор", он уговорил мать на такой опрометчивый шаг. По словам дочери Федосеевой-Шукшиной, продюсер уверял, что уважает актрису и никогда не даст в обиду. А по факту воспользовался ее преклонным возрастом в своих интересах.

Кроме того, наследница звезды отметила, что у Бари Алибасова не было сексуальных отношений с ее матерью. "Никогда Алибасов не жил с моей мамой, ни на своей, ни на ее территории. И тем более не имел с ней никаких интимных отношений", – подчеркнула женщина.

Напомним, ранее стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина дала свое согласие на развод с Бари Алибасовым. Актриса надеется, что ей удастся вернуть квартиру. Сейчас на жилье наложен арест. Звездная пара поженилась 20 ноября 208 года в Кутузовском ЗАГСе Москвы. На церемонии присутствовали лишь самые близкие друзья пары.