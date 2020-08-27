В квартире Алибасова провели обряд очищения от черной магии

Накануне Бари Алибасов – младший сообщил, что во время уборки в квартире отца нашел атрибуты черной магии. По словам молодого человека, он пострадал от порчи, которую хотели навести на родителя.

Наследник артиста решил подготовить роскошные апартаменты к сдаче, так как планирует увезти отца на время реабилитации в Калининград. Те 500 тысяч рублей, за которые он надеется отдать жилье во временное пользование, должны пойти на лечение продюсера после отравления.

Однако под матрасом Бари-младший обнаружил куклу вуду. Странный предмет, связанный из красных ниток, был исколот иголками, а рядом лежала фотография Алибасова-старшего, залитая воском. Сын уверен, что подбросить это мог только кто-то из близкого окружения.

Наследник продюсера группы "На-На" говорит, что уже пострадал от черной магии. Как-то раз он остался ночевать в апартаментах, а на следующий день почувствовал себя плохо – у него начал болеть локоть и область таза.

Бари Алибасов – младший настоял на том, чтобы в квартире провели обряд очищения. Четыре экстрасенса попытались снять заклятие. Девушки создали из свечей магический круг, который должен был оградить артиста от неприятностей. Также во время сеанса продюсеру поставили защиту от порч и открыли денежный канал.

Напомним, в начале лета сын Бари Алибасова сообщил, что отец находится в больнице после серьезного отравления. Он считает, что родителя хотят свести в могилу, чтобы завладеть недвижимостью. Наследник отвез артиста в психиатрическую клинику, где тот прошел курс лечения.