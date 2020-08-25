Фадеева застукали в объятиях молодой блондинки

В личном блоге Максим Фадеев опубликовал фотографию с Юлианной Карауловой. На снимке артисты нежно обнимаются. Подпись озадачила фанатов звезды.

На фото певица и продюсер смеются. Музыкант одет в пончо черного цвета, артистка – в кожаный пиджак в стиле ретро.

В подписи к публикации Максим Фадеев привел, слегка изменив, фразу из фильма "Любовь и голуби", отметив, что к нему "занесло красивую тетеньку". Также продюсер признался блондинке в любви, заинтриговав фанатов.

Многие подумали, что у коллег по цеху роман. Другие сразу поняли, что речь идет о совместной работе. Максим Фадеев давно и счастливо женат, да и Юлианна Караулова не жалуется на личную жизнь. По словам продюсера, певица скоро расскажет радостные новости.

"Я сначала испугалась, подумав, что это Клава Кока 🤭Слава Богу, не она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Когда все светятся от счастья))", "Люблю живые фото 🤩и потрясающих людей", "Любите друг друга, завидую белой завистью", – написали в комментариях.

Напомним, что недавно Максим Фадеев рассказал, как смог избавиться от лишнего веса. За полгода продюсер похудел почти на 90 килограммов. Правда, некоторые считают, что артист лукавит, заявляя, что секрет успеха лишь в правильном питании и спорте. Звезду подозревают в пластических операциях.