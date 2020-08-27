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Бледанс затравили за незнание законов физики: Не бывает вода минус девять

Бледанс затравили за незнание законов физики: Не бывает вода минус девять

Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс проводит отпуск в компании сына Семена на юге России. Звезда поделилась кадрами, на которых она окунается в ледяную воду. По словам актрисы, это ее место силы.
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Знаменитость отметила, что вода в горном источнике в тот момент достигала температуры минус девять. Однако даже это не стало помехой для отважной Эвелины Бледанс. Она поздравила себя с первым серьезным подъемом в гору.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Правда, подписчики тут же поправили актрису, добавив, что вода не может иметь минусовых значений, так как уже при нуле превращается в лед. "Не минус, а плюс. Но это очень холодная вода, бррр (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А разве вода при минус 9° не замерзает?", "Вода зимой в проруби плюсовая", "-9? Вы физику учили?", "Не бывает вода минус девять))", – отметили в комментариях.

Поклонники заявили, что, скорее всего, Эвелина Бледанс просто перепутала знаки. Под постом отметилась и Алика Смехова. Она пошутила, что в этом источнике молодости искупалась в 1985 году, и это действительно работает.

Напомним, недавно актриса рассказала, почему рассталась с третьим мужем. Как оказалось, Александр Семин не справился с популярностью жены. Он устал от преследований папарацци и в итоге ушел от семьи. Однако Эвелина Бледанс еще год после развода скрывала этот факт, так как боялась осуждения. Сейчас актриса заявляет, что счастлива в новых отношениях, сообщает Пятый канал.

Автор: 27 августа 2020, 18:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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