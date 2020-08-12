Костенко объявила о пополнении

Анастасия Костенко сделала дочери подарок. Малышка ждала его несколько месяцев.

Как только Анастасия Костенко стала матерью, ее инстаграм-аккаунт заполонили снимки детей. Модель редко фотографируется одна. Несколько раз в неделю супруга Дмитрия Тарасова показывает дочерей и рассказывает об их воспитании, кормлении и досуге.

Месяц назад семейство отметило двухлетие Миланы. Модель и футболист купили наследнице торт и шарики. Разумеется, такого сюрприза было недостаточно. Главный подарок Милана получила на днях. Чтобы запечатлеть этот момент, Анастасия пригласила видеографа.

Костенко подарила дочери породистого щенка мальтипу. Модель рассказала, что ждали эту собаку два месяца. Питомца назвали Эмми. Судя по опубликованным кадрам, малышке очень понравился новый член семьи.

Напомним, что недавно Анастасия Костенко вместе с дочерьми перебралась в Казань, куда ранее переехал ее муж Дмитрий Тарасов. Футболисту пришлось основаться в этом городе, поскольку он играет за местный клуб "Рубин". Модель очень переживала из-за переезда. Что говорила она об этом, писали "Дни.ру".