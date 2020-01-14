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Общество

Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина

прочитано 626 раз

Футболист Федор Смолов хочет распрощаться со статусом холостяка. 29-летний спортсмен намерен узаконить отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина.

По данным издания "7Дней", отношения футболиста с родственницей первого президента России начались еще несколько лет назад. Все это время спортсмен ждал, когда его Мария Юмашева станет совершеннолетней.

Родные и близкие девушки нашли общий язык со Смоловым и готовы принять его в семью. Как уточняет "Комсомольская правда", свадебная церемония пройдет в этом году на острове Сен-Барт. 

Автор: 14 января 2020, 09:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Фока
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Да пусть катятся к такой матери. Хоть на Магадан!
Гость
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Тупого спортсмена в семью государственного изменника - милое дело!
1

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