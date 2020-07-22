Внук Ельцина пополнил свой список возлюбленных-актрис

Борис Ельцин – младший часто крутит романы с актрисами. На этот раз в сети обольстительного брюнета попалась Вера Гоппен. Внук первого президента России опубликовал несколько совместных снимков с избранницей.

О девушке известно не очень много. Ранее она работала диджеем и моделью, а затем решила попробовать себя в актерской профессии. Дебютом стала роль в картине "Смешанные чувства". После съемок Вера Гоппен начала отношения с партнером по площадке Павлом Деревянко.

Борис Ельцин – младший часто встречается с актрисами. Последний громкий роман у него был с внучкой Олега Ефремова Ольгой. Девушка рассказывала об этом союзе как об очень спокойном. Говорила, что нашла в объятиях Бори утешение после конфликтов с мужем. Правда, в итоге пара рассталась, так как у них слишком разные жизненные ритмы.

Неясно, сколько уже длится роман Бориса Ельцина – младшего с Верой Гоппен, но первые совместные кадры ребята выложили около недели назад. Поклонники президентского внука уже оценили красоту избранницы. "Такая милая девушка", "Будущая Вера Ельцина", "Хорошенькие какие", "Цветник", – пишут в комментариях.

Впрочем, чаще, чем с девушками, Борис выкладывает архивные снимки с бабушкой и дедушкой, а также младшей сестрой Марией Юмашевой. Он называет 18-летнюю родственницу своей главной любовью.