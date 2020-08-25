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Вышедшего на сцену после долгого перерыва Домогарова не узнали

Вышедшего на сцену после долгого перерыва Домогарова не узнали

Александр Домогаров. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
56-летний Александр Домогаров готовится выступить перед публикой. Актер принимает участие в репетициях спектакля.
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Александр Домогаров рассказал поклонникам, что на прошлой неделе впервые поднялся на сцену после карантина. Пять месяцев артист скучал по работе, поэтому теперь выкладывается "на полную". "Первый прогон", – написал актер под свежим снимком в "Инстаграм".

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Поклонники заметили, что Домогаров очень похудел. Они похвалили артиста, ведь еще полгода назад его упрекали за излишнюю полноту. Некоторые тогда посчитали, что Александр набрал вес на фоне какого-нибудь заболевания, однако таких заявлений артист не делал. "Не узнать!", "Заметно похудел", – подчеркнули пользователи Сети под последней публикацией.

Ранее сообщалось, что Домогарова убрали из спектакля "Сцены из супружеской жизни". Теперь главную роль будет исполнять Гоша Куценко. Многие связали это событие со скандалом Александра с руководством МХАТа.

Весной артист заявил, что ему не заплатили за сыгранные спектакли. Руководство театра заверило: договоренность с артистом не была нарушена. Кроме того, эта история, по их словам, не имеет отношения к замене актеров в "Сценах из супружеской жизни".

Автор: 25 августа 2020, 14:13 Источник: 7Дней.ru
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