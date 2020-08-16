"Что она с собой сделала?": болезненный вид Гагариной испугал фанатов

Певица поделилась снимком с пляжного отдыха. В кадре девушка стоит на деревянном пирсе, перенеся вес на носок одной ноги. На фото девушка предстала в легком бикини, обнажив выпирающие ребра. Полина Гагарина предложила подписчикам придумать описание к фото и добавила к посту хештеги о своей худобе.
Фанаты артистки не на шутку испугались за ее здоровье. Они оставили к фото комментарии, выразив недовольство телом девушки и тревогу за состояние кумира. Подписчики попросили певицу набрать вес, чтобы выглядеть лучше.
"Господи, накормите уже Полину", "Слишком худая , надо набрать", "Что она с собой сделала?", "Кожа да кости", "Очень худая", "Можете посчитать ребрышки", " Ну совсем худая, пора бы уже и поднабрать чуток", "Уже жалко смотреть", "Кушать нужно больше", – выразились пользователи Сети.
Инстадива оставила комментарии без ответа. Но заранее она сообщила, что читает мнения под фото. Прислушается Полина Гагарина к фанатам или продолжит снижать вес, остается только гадать.
Напомним, что звезда отдыхает в Турции с дочкой Мией, несмотря на финансовые долги. Для проживания Полина Гагарина выбрала один из роскошных отелей Бодрума.
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