"Ощущение, что я сижу в туалете": почему Прилучному не понравился отдых с Карпович

В жизни Павла Прилучного большие перемены: он много работает над разными проектами, а недавно оформил развод с актрисой Агатой Муцениеце. Расставание сопровождалось скандалом. Артистка объявила, что расходится с мужем после того, как тот якобы в подпитии поднял на нее руку и напугал их детей.
А недавно стало известно о романе Павла Прилучного с известной актрисой, звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Новость появилась благодаря наблюдательным папарацци, снявшим пару на отдыхе в Крыму.
В новом интервью Павел Прилучный признался, что на отдыхе ему очень не понравилось пристальное внимание к собственной персоне. "Люди были бы поспокойнее, тогда было бы совсем прекрасно. У меня было полное ощущение, что я сижу в туалете и, простите, какаю. И в этот момент открывается дверь, появляется человек с телефоном. С одной стороны, я понимаю: это минусы профессии. Но, ребята, имейте совесть! Я вообще не люблю фотографироваться, я же не фотомодель", – пояснил актер.
По признанию Павла Прилучного, дошло до того, что он сам стал снимать людей, которые фотографировали его. "А Крым потрясающий. Мы были в Ялте, катались на всяких яхточках. Дети в дичайшем восторге", – сообщил артист.
Изначально, как впоследствии дала понять Агата Муцениеце, Павел Прилучный ехал на юг вместе с их сыном Тимофеем и дочерью Мией. Но, по всей видимости, в какой-то момент к отдыхающим присоединилась актриса Мирослава Карпович.
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