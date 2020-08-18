Оскорбленный сын погибшего водителя потребовал самого сурового наказания для Ефремова

Стали известны подробности очередного судебного заседания по делу Михаила Ефремова. Наследник жертвы пьяного ДТП Валерий Захаров обратился к служителям Фемиды.

Продолжение: "Он не сидел за рулем": пожилой маг намерен спасти Ефремова от тюрьмы с помощью колдовства

Валерий попросил суд о самом строгом наказании для актера. Он рассказал, что Михаил Ефремов до сих пор не выразил ему соболезнований в связи со смертью его отца, Сергея Захарова.

Такое оскорбительное поведение звезды театра и кино отнюдь не способствовало тому, чтобы истцы пошли на уступки. Кроме того, мужчина сообщил, что ни Михаил Ефремов, ни его представители не обращались к нему по вопросу материальной компенсации.

Напомним, ранее стало известно, что перенесший инсульт артист пришел на заседание суда. Судя по кадрам, размещенным в Сети, он чувствует себя гораздо лучше. Актер сам дошел до машины, приехавшей за ним домой. На вопросы журналистов Михаил Ефремов отвечать не стал.

Как писали "Дни.ру", знаменитости стало плохо 11 августа. Его забрали в реанимацию прямо из зала суда. Адвокат звезды Эльман Пашаев позже сообщил о диагнозе своего подзащитного. Однако некоторые россияне посчитали, что инсульт актер не переносил, а симулировал, чтобы добиться смягчения приговора за смертельное ДТП.

Роковая авария случилась вечером 8 июня в центре Москвы. Актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер в больнице. В крови Михаила Ефремова были найдены следы алкоголя и наркотиков. Звезде грозит до 12 лет лишения свободы.

