Оккультизм или бесплодие: почему Бузова еще долго не выйдет замуж

Самая знаменитая российская разведенка в очередной раз собирается заняться публичным поиском мужа. В октябре на ТНТ выйдет шоу "План Б", где они с Тимуром Батрутдиновым будут помогать друг другу устраивать личную жизнь. Однако мало кто из поклонников певицы верит, что она и впрямь собирается под венец в ближайшее время.

Во-первых, публика уже привыкла к тому, что Оля одинока, обманута бывшим мужем и ее нужно жалеть. Именно на этом базируется сценический образ певицы. Будут ли фанаты слушать ее песни, если она станет замужней дамой, большой вопрос. Во-вторых, поговаривают о том, что 33-летняя знаменитость давно имеет проблемы с рождением детей, мол, именно поэтому распался их брак с Тарасовым.

"Несмотря на видимую ранимость и наивность, Бузова – расчетливая и хладнокровная карьеристка, которая готова на все ради денег и славы, – говорит тренер счастья, астропсихолог Ирина Фалькао. – Она высокомерна, хвастлива, вспыльчива и очень любит навязывать окружающим свое мнение. Она уже не раз связывалась с мягкими мужчинами, безуспешно пытаясь продвигать их к успеху, но в конечном счете поняла, что гораздо проще вкладываться в саму себя. Оле будет трудно найти идеального партнера. При всем своем желании вить гнездо и быть хорошей хозяйкой, в глубине души она – боец, и во многих ситуациях сама ведет себя как мужчина".

Ну и наконец, ходят сплетни, что звезда вообще продала душу Дьяволу и принесла свою личную жизнь в жертву ради сцены. В качества доказательства этой версии некоторые блогеры приводят ее фирменный знак с двумя сложенными пальцами, который уж очень напоминает сатанинский знак демона Бафомета. Сама же Ольга уверяет, что просто показывает английскую букву L, что означает "любовь". Однако, если изобразить этот знак и сложить две руки вместе, получится знаменитый масонский "треугольник" – знак всевидящего ока. Что Ольга неоднократно демонстрировала на сцене и в своем блоге Инстаграм.

Те же, кто не верят в мистику и тайные заговоры, считают, что дело обстоит гораздо проще: Олю раскручивает влиятельный человек, с которым у нее близкие отношения. По крайней мере об этого открыто говорил экс-директор группы "Тату" Леонид Дзюник, а он – не последний человек в шоу-бизнесе. Ходят слухи, что возможным спонсором певицы является 57-летний политик Алексей Митрофанов. Якобы именно из-за этих отношений она и не торопится замуж.

"Если посмотреть астрологическую карту Ольги, можно заметить, что деньги в ее судьбе стоят на первом месте, – продолжает Ирина Фалькао. – Чем больше у нее денег, тем лучше и увереннее она себя чувствует. Однако именно богатство и слава могут быть причиной ее разногласий с близкими людьми, в частности с мамой и сестрой, а также усугубить ее одиночество. У Ольги есть такая черта, как трудоголизм. С одной стороны это приносит огромные деньги, с другой не позволяет ей расслабиться, почувствовать вкус жизни. Ей кажется, что если она прекратит работать, ее тут же все забудут и она останется не у дел. Вот почему она никогда полностью не довольна достигнутым результатом, ей всегда мало, хочется снова брать новые вершины. Такое поведение может изматывать и ее саму и мужчину, который окажется рядом.

Что нужно сделать Ольге, чтобы найти мужа: