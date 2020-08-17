Выпала грудь: Гагарина сверкнула прелестями во время забав с Цискаридзе

Николай Цискаридзе позволил вокалистке почувствовать себя звездой балета. Полина Гагарина, выполняя танцевальный элемент, чуть не осталась без платья.

Певица отдыхает в Турции. На курорте Полина Гагарина встретила артиста балета и педагога Николая Цискаридзе. Знаменитости вместе с общей подругой, вокалисткой Теоной Контридзе, устроили небольшое застолье.

Видимо, утомившись от разговоров по душам, звезды решили размяться. Цискаридзе и его приятельницы организовали урок балета. Судя по всему, темой занятия были поддержки. Артист, который, к слову, находится в прекрасной физической форме, поднял Гагарину практически под потолок.

В полете артистка сверкнула трусиками и чуть не показала прелести – ее грудь выскочила из декольте. Гагарина с криком прикрыла бюст руками. Несмотря на конфуз, Полина, как показалось, поддержкой Цискаридзе осталась довольна. Она не выглядела смущенной или расстроенной.

Добавим, что забавы Гагариной и звезды балета попали на видео. Ролик в личном микроблоге опубликовал Цискаридзе.

"Очередь из Сильфид! Кто следующая в Сильфиды? Дело рискованное. Но кто не рискует, та..." - написал артист и попросил поклонников придумать окончание его фразе.

"Кто не рискует, та с Цискаридзе не танцует", "Той никогда не прикоснуться к комиссарскому телу", "Прелестные. Но кто не рискует, та у Цискаридзе не танцует", "Аттракцион Цискаридзе", "Не повредите Колю! Извините за фамильярность! Вижу, вам очень нескучно!" – написали поклонники Цискаридзе в комментариях.