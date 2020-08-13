Погрязшая в долгах Гагарина спустила на отдых в Турции больше миллиона

Полина Гагарина отправилась в отпуск с дочкой Мией. Первыми сделанными на курорте кадрами исполнительница поделилась с поклонниками в соцсети.



Россияне активно обсуждают условия, в которых отдыхает Полина Гагарина. Звезда остановилась в одном из роскошных отелей Бодрума. Пятизвездочный комплекс расположен на берегу моря в бухте Торба.

На огромной территории есть открытые бассейны с водными горками, спа-центр, песочница и парк аттракционов. Есть два пляжа протяженностью 600 метров. Отель работает по системе "ультра все включено".

Гости могут остановиться и на виллах. Стоимость проживания в люксовом доме составляет от 97 до 110 тысяч рублей. Полина Гагарина улетела в Турцию с дочерью, сестрой и племянником. Она предпочла остановиться именно на вилле. Звезде не захотелось, чтобы за ней с родственниками наблюдали посторонние.

По данным Starhit.ru, артистка потратила на отдых больше миллиона рублей. И это при том, что у певицы имеются долги. Напомним, Полина Гагарина вовремя не оплатила жилищно-коммунальные услуги и уклонилась от налогов. В общей сложности она задолжала 85 тысяч рублей. Знаменитость ищут судебные приставы.

Напомним, что ранее звезда разошлась с супругом Дмитрием Исхаковым. О причинах развода исполнительница предпочитает не говорить. Звездная пара прожила в браке шесть лет.

