Муж бросил Кудрявцеву с дочерью в важный день

После торжества по случаю дня рождения наследницы Лера Кудрявцева принялась разглядывать фотографии. Некоторыми из них она решила поделиться с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.
Поклонники узнали, что рядом с телеведущей и ее дочерью в тот день были лишь самые близкие. Вечеринку не мог не посетить Сергей Лазарев. Он привел своих детей – Никиту и Аню. Пользователи Сети обратили внимание, что наследница певца очень похожа на дочь Кудрявцевой. Мол, сложно поверить, что у малышек разные мамы.
На фотографиях и видео подписчики не разглядели супруга телезвезды Игоря Макарова. Ему пришлось пропустить день рождения дочери ради подготовки к началу хоккейного сезона. Спортсмен учел этот момент, поэтому заранее сделал подарок малышке – вручил ей большой игрушечный автомобиль.
В свое время Кудрявцева признавалась, что была на грани развода с Макаровым. Всему виной стали разногласия по поводу ухода за домашним питомцем. Телеведущая хотела, чтобы кот питался правильно и по расписанию, а ее муж часто подкармливал животное.
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