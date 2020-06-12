Жена и дети Тарасова решили сбежать из Москвы вслед за отцом

Недавно Дмитрий Тарасов приезжал на сутки домой, чтобы увидеться с возлюбленной Анастасией Костенко и двумя дочками. Они очень скучали по главе семейства. Анастасия даже опубликовала совместный снимок, на котором запечатлен ее поцелуй с избранником, в своем инстаграм-аккаунте и в очередной раз призналась ему в безграничной любви.
Прошло две недели, и теперь Костенко сообщила, что намерена покинуть Москву и уехать к возлюбленному, взяв с собой дочерей. Дмитрий уже нашел в Казани дом, в котором он будет жить с женой и детьми. Анастасия рада, что их семья вновь будет проводить время вместе.
Однако супруга футболиста все-таки переживает из-за предстоящего переезда. Она не понимает, что нужно взять с собой хотя бы на первые два-три месяца. Анастасия поинтересовалась у поклонников, какие вещи необходимо положить в чемоданы. Впрочем, Костенко отметила, что в любой момент можно съездить в Москву и взять все что нужно.
"Так хочется наконец-то погулять всем составом. По городу, по парку и т. д. Говорят, в Казани очень красиво", – написала возлюбленная Тарасова.
Напомним, в феврале 2020 года Анастасия Костенко подарила Дмитрию Тарасову вторую дочь. Малышку назвали Евой. Первая наследница супругов Милана появилась на свет летом 2018 года. У футболиста также есть дочь от брака с Оксаной Пономаренко – Ангелина. Ей уже 10 лет.
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