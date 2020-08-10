Леру Кудрявцеву поздравляют с рождением ребенка после новости о разводе

Лера Кудрявцева принимает поздравления. Популярная ведущая получила множество добрых слов и пожеланий в связи с рождением дочери.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились несколько лет назад, причем мало кто верил в долговечность этого союза. Дело в том, что хоккеист гораздо моложе популярной ведущей. Тем не менее, влюбленные не только доказали силу своих чувств, но и стали родителями. Лера Кудрявцева родила молодому мужу дочь Марию. Для Игоря Макарова ребенок стал первым, для его супруги – вторым. От первого брака у популярной ведущей есть взрослый сын Жан, который, к слову, в том же году, когда появилась на свет Маша, сделал Леру бабушкой.

С тех пор прошло два года. На днях Лера Кудрявцева закатила грандиозный праздник в честь дня рождения Марии. На мероприятии отметились друзья ведущей: ее коллега Андрей Разыграев и певец Сергей Лазарев. Последний, к слову, привел на торжество сына Никиту и дочь Анну.

"С днем рождения моя любовь, моя булочка, моя радость, мое счастье ❤🎈 будь счастлива каждую секунду своей жизни!!!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожелала Лера Кудрявцева, обращаясь к имениннице. С поздравлениями в адрес Маши выступило множество представителей отечественного шоу-бизнеса: Ирина Безрукова, Алсу, Ольга Орлова, Александр Ревва, Виктория Боня, Игорь Крутой, Юлия Ковальчук и многие другие. Разумеется, осыпали поздравлениями и добрыми пожеланиями и Леру Кудрявцеву с Игорем Макаровым.

Между тем на днях популярная ведущая призналась, что они с мужем были в шаге от развода. Всему виной забота о домашнем любимце, коте Фофане. Влюбленные завели животину с подачи Леры Кудрявцевой. Она долгое время сидела дома, ей было нечем заняться, хотелось о ком-то заботиться. Так и было принято решение завести кота.

Дальше начались сложности. Игорь Макаров все время пытался подкормить домашнего любимца, а Лера Кудрявцева была за то, чтобы давать еду по расписанию. К счастью, супруги смогли достичь компромисса, а Фофан стал настоящим членом семьи.