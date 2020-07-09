Ведущий скандального шоу объяснил шутку о разводе Харламова и Асмус

Напомним, на следующий день после новости о разводе звездной четы в Сети прошел слух, якобы супруги на самом деле не расстаются. Одинаковые посты в "Инстаграм" приняли за часть "наказания" в скандальном шоу Comment Out. Интерес к этой версии подогрел и ведущий развлекательной программы, который сказал, что заставил пару подшутить над фанатами.
Как отметил Владимир Маркони, журналист, бравший комментарий, вырвал фразу из контекста. Оказывается, артист всегда записывает на диктофон или видео разговоры с прессой, поэтому у него сохранился оригинал беседы.
Из ролика становится ясно, что Владимир Маркони шутил про недельный марафон Comment Out, во время которого все участники будут голосовать за поправки к Конституции. По словам ведущего, этот ироничный отрывок должен был указать на то, что весь комментарий – шутка.
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�� Стала известна причина развода Харламова и Асмус �� ⠀ Устроитель гастролей Наталья Субботина рассказала, что последние несколько лет юморист ведет себя порой неадекватно, выпивает. ⠀ "Выпить не прочь. Травку любил. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса", – высказалась о Харламове продюсер Олеся Сазыкина. ⠀ #асмус #харламов
По мнению шоумена, журналистика в России перестала существовать как явление. Звезда считает, что репортер, уточнявший про Харламова и Асмус, "просто забыл этику в другом пиджаке". "Хотя откуда у журналиста второй пиджак", – сострил Владимир Маркони.
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