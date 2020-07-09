"Или посадят, или убьют": Ахеджакова вступилась за скандалиста Ефремова

Актриса встала на сторону устроившего пьяное ДТП в центре столицы Михаила Ефремова. Также она рассказала о том, что мать звезды театра и кино Алла Покровская незадолго до смерти предчувствовала, что с сыном случится несчастье.

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