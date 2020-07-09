"Или посадят, или убьют": Ахеджакова вступилась за скандалиста Ефремова

Лия Ахеджакова близко дружила с матерью Михаила Ефремова, которая ушла из жизни 25 июня 2019 года. Артистка поведала о пророчестве своей коллеги.
Она привела слова Аллы Покровской: "Я так нервничаю! Мишу или посадят, или убьют..." Ахеджакова убеждена, что Ефремова подставили – напоили, что-то подсыпав ему в алкоголь.
Адвокаты в суде собираются спорить насчет виновности звезды. Раньше артист раскаивался, но недавно Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный больше не признает свою вину в произошедшем.
Напомним, что Михаил Ефремов устроил аварию 8 июня. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погиб рязанец Сергей Захаров, в машину которого на своем внедорожнике влетел артист.
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