Харламов закатил громкую вечеринку в честь развода с Асмус

В минувшие выходные Гарик Харламов устроил для друзей и коллег вечеринку по поводу окончания съемок проекта. Отдыхала шумная компания в караоке-клубе на Новом Арбате. В заведении рассказали, что комик там частый гость.
По словам работника клуба, артист пошутил, что заодно и развод отметит. С 18:00 до 04:00 мск гости немало выпили. Резидент Comedy Club порадовал их игрой на гитаре. Покидал заведение Гарик Харламов уже на рассвете.
Новость о разводе Асмус и Харламова появилась в конце июня. Артисты опубликовали почти одинаковые посты в своих инстаграм-аккаунтах. Они отметили, что долго шли к расставанию и в этом нет виноватых. Шестилетнюю дочь они намерены воспитывать вместе.
Шутки о том, что карантин рушит семьи, подтверждают многие звездные пары. Разрушились отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Эмина Агаларова и Алены Гавриловой.
Последними, кто рассказал о скором разводе, стали Гарик Харламов и Кристина Асмус. Слухи о разладе между юмористом и артисткой ходили давно.
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