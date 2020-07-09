"Я добился освобождения": адвокат устроившего пьяное ДТП Ефремова сделал сенсационное заявление

Юрист рассчитывает на оправдательный приговор артисту. Пашаев привел случай из своей практики. "До меня обвиняемый полгода сидел под стражей, и его сразу освободили", – рассказал он.
Линию защиты адвокат Михаила Ефремова раскрывать не стал и пообещал, что это будет сенсация. Неравнодушным Пашаев посоветовал набраться терпения. "Пока никаких подробностей", – сказал юрист.
Напомним, что ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве произошло 8 июня. Актер за рулем внедорожника пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице.
Как писали "Дни.ру", экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян. Кроме того, в его крови нашли следы наркотических средств.
Михаилу Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Расследование дела завершено, артисту предъявлено окончательное обвинение.
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