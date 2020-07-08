Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Они тебе и нальют, туда и подсыплют": Ахеджакова шокировала словами о случившемся с Ефремовым

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Андрей Никеричев
Многие представители отечественного шоу-бизнеса отказываются верить в виновность Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП. В числе таких людей оказалась Лия Ахеджакова.
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Недавно стало известно, что актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по факту устроенной им аварии, котороя повлекла смерть потерпевшего. Артист продолжает находиться под домашним арестом.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Формально до решения суда человека нельзя называть виновным в совершении преступления, однако все известные на сегодняшний день факты говорят о том, что именно Ефремов сидел за рулем авто в злополучный день. При этом некоторые лояльные к актеру люди продолжают высказывать конспирологические теории о том, что актера подставили.

В свежем интервью Лия Ахеджакова и вовсе заявила, что у резонансного дела "есть режиссер". Актриса сослалась на некоего эксперта, который утверждал, что видео с камер наблюдения было смонтировано.

Кроме того, Ахеджакова убеждена, что Михаила Ефремова споили и что-то подсыпали ему в алкоголь. "Можно посидеть за столом с хорошими новыми знакомыми, они тебе и нальют, а потом немножко туда и подсыплют, и проводят тебя до машины, и приспособление какое-нибудь тебе туда поставят. Это все возможно", – цитирует ее издание "Собеседник".

Автор: 8 июля 2020, 21:15 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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Лучшие роли алкоголика Ефремова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ему что, заливали алкоголь насильно? Или это в первый раз?
Гость
Ответить
да он не просыхал,дура конченая,кому он нужен,сам себе под нос подсыпал.
1

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