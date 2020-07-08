"Они тебе и нальют, туда и подсыплют": Ахеджакова шокировала словами о случившемся с Ефремовым

Недавно стало известно, что актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по факту устроенной им аварии, котороя повлекла смерть потерпевшего. Артист продолжает находиться под домашним арестом.
Формально до решения суда человека нельзя называть виновным в совершении преступления, однако все известные на сегодняшний день факты говорят о том, что именно Ефремов сидел за рулем авто в злополучный день. При этом некоторые лояльные к актеру люди продолжают высказывать конспирологические теории о том, что актера подставили.
В свежем интервью Лия Ахеджакова и вовсе заявила, что у резонансного дела "есть режиссер". Актриса сослалась на некоего эксперта, который утверждал, что видео с камер наблюдения было смонтировано.
Кроме того, Ахеджакова убеждена, что Михаила Ефремова споили и что-то подсыпали ему в алкоголь. "Можно посидеть за столом с хорошими новыми знакомыми, они тебе и нальют, а потом немножко туда и подсыплют, и проводят тебя до машины, и приспособление какое-нибудь тебе туда поставят. Это все возможно", – цитирует ее издание "Собеседник".
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