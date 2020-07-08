Филиппа Киркорова поймали на краже в сингапурском аэропорту

Спустя несколько месяцев Филипп Киркоров впервые появляется на телевидении. Привлекательная внешность 18-летнего артиста и его удивительный тембр голоса сделали свое дело, и уже в 1988 году состоялась одна из самых главных встреч в жизни певца – знакомство с Аллой Пугачевой. Благодаря своему таланту Филипп Бедросович быстро занимает лидирующие позиции и завоевывает общественную любовь. Тогда певец и начинает активно гастролировать вместе с театром Примадонны, отправляясь в долгие зарубежные туры.
Большую часть казусов, происходивших в поездах по всему миру, Киркоров тщательно скрывал и никогда не рассказывал журналистам. На чистую воду народного артиста вывел нынешний муж Пугачевой – Максим Галкин. Юморист пригласил поп-короля на свое шоу "Музыкалити", чтобы обсудить насущные проблемы и узнать немного о молодости исполнителя.
Филипп Киркоров рассказал о неприятном случае, произошедшем в сингапурском аэропорту. Ведущий напрямую задал неудобный вопрос артисту и уточнил, воровал ли тот когда-нибудь. На что певец сразу же ответил, что подобный случай произошел с ним за пределами страны.
"Я очень хотел золотой фломастер в сингапурском аэропорту 32 года назад, когда мы летели в Австралию. Он мне нужен был для автографов. Тогда еще не было этих свистулек в магазинах, а фломастер очень уж хотелось", – признался Киркоров в прямом эфире.
Артист добавил, что многие его знакомые исполнители грешили подобным образом в молодости. По мнению Филиппа Бедросовича, подобное поведение может проявляться только в период юношеского максимализма, а не в тот момент, когда ты уже состоявшийся музыкант.
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