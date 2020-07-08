Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Филиппа Киркорова поймали на краже в сингапурском аэропорту

Филиппа Киркорова поймали на краже в сингапурском аэропорту

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В мае 1985 года Филипп Киркоров впервые появился на сцене Московского Театра эстрады, исполнив песню Владимира Шаинского "Московские ритмы". Кто бы мог подумать, что тот кучерявый озорной парень станет настоящим королем российской эстрады. Правда, в жизни Филиппа Бедросовича происходили моменты, которые не свойственны королевским особам. Однажды артист умудрился обчистить магазин в одном заграничном аэропорту.
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Спустя несколько месяцев Филипп Киркоров впервые появляется на телевидении. Привлекательная внешность 18-летнего артиста и его удивительный тембр голоса сделали свое дело, и уже в 1988 году состоялась одна из самых главных встреч в жизни певца – знакомство с Аллой Пугачевой. Благодаря своему таланту Филипп Бедросович быстро занимает лидирующие позиции и завоевывает общественную любовь. Тогда певец и начинает активно гастролировать вместе с театром Примадонны, отправляясь в долгие зарубежные туры.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Большую часть казусов, происходивших в поездах по всему миру, Киркоров тщательно скрывал и никогда не рассказывал журналистам. На чистую воду народного артиста вывел нынешний муж Пугачевой – Максим Галкин. Юморист пригласил поп-короля на свое шоу "Музыкалити", чтобы обсудить насущные проблемы и узнать немного о молодости исполнителя.

Филипп Киркоров рассказал о неприятном случае, произошедшем в сингапурском аэропорту. Ведущий напрямую задал неудобный вопрос артисту и уточнил, воровал ли тот когда-нибудь. На что певец сразу же ответил, что подобный случай произошел с ним за пределами страны.

"Я очень хотел золотой фломастер в сингапурском аэропорту 32 года назад, когда мы летели в Австралию. Он мне нужен был для автографов. Тогда еще не было этих свистулек в магазинах, а фломастер очень уж хотелось", – признался Киркоров в прямом эфире.

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Артист добавил, что многие его знакомые исполнители грешили подобным образом в молодости. По мнению Филиппа Бедросовича, подобное поведение может проявляться только в период юношеского максимализма, а не в тот момент, когда ты уже состоявшийся музыкант.

Автор: 8 июля 2020, 17:12 Источник: Шоу "Музыкалити" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ослепительный Киркоров резко помолодел

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